F1 Belgique : qui pour inquiéter Verstappen lors du Shootout ? (Direct vidéo à 11h45)

Deuxième journée sur le mythique circuit de Spa-Francorchamps, cadre de la douzième saison de F1. Et pour la troisième fois de l’année, il verra le retour du format sprint.

Ce samedi est donc placé sous le signe du sprint avec un Shootout suivi de la course sprint. Le format du Shootout ? Une séance qualificative réduite et qui déterminera la grille de départ pour la course sprint. La Q1 durera douze minutes, pour dix minutes en Q2 et huit en Q3.

La météo empêchera-t-elle Max Verstappen de réaliser une nouvelle fois le meilleur temps ? Rendez-vous dès 11h45 sur la Une pour connaître le dénouement de ce troisième shootout de la saison !