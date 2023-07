F1 Belgique – Piastri heureux avant son premier GP à Spa : "C’est mon circuit préféré"

La F1 pose ses valises à Spa-Francorchamps ce week-end pour accueillir la douzième manche de la saison.

Un rendez-vous particulier pour plusieurs pilotes, à l’image d’Oscar Piastri. Pour sa première année en F1, l’Australien découvrira le tracé spadois lors d’un week-end placé sous le signe du format sprint… et sous la pluie. "C’est un grand défi pour tout le monde. On n’a pas beaucoup d’essais lors de ce type de week-end. J’adore ce circuit, c’est mon tracé préféré et ça fait trois ans que je ne suis plus venu. Je dois me mettre à jour ! Cela sera dur avec la pluie mais j’espère qu’on connaîtra un bon week-end".

Le protégé de Mark Webber a en tout cas raison d’y croire au volant d’une McLaren bien en rythme ces derniers temps. De quoi en faire la deuxième écurie du plateau, derrière Red Bull ? "Je suis d’accord pour Silverstone mais à Budapest, Mercedes était très rapide. Ces dernières semaines étaient très encourageantes, j’espère qu’on sera à nouveau deuxièmes ce week-end…. ou même premiers mais ce sera difficile !"

Premier objectif ? La séance qualificative à suivre ce vendredi en direct dès 16h45 sur la Une.