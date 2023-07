F1 Belgique - Piastri attire l’attention depuis ses derniers bons résultats : "J’ai plus d’amis dans le paddock maintenant !"

Lui aussi il peut sourire ! Après des semaines compliquées, Pierre Gasly a réalisé un superbe résultat en Belgique en se classant troisième de la course sprint. Le tout, sur un tracé particulier pour lui. "Ca fait extrêmement de bien, je suis très content pour l'équipe. Le début de saison n'a pas été facile. On a eu de la malchance et les choses ne se sont pas alignées. Mais ce samedi, on a exécuté un très bon travail dans des conditions difficiles. On a saisi toutes les opportunités qui se présentaient à nous. On a réussi à tenir malgré la pression mise par Lewis Hamilton. J'ai tout donné et je suis très content d'obtenir cette troisième place. Surtout à Spa-Francorchamps, qui est un tracé très spécial par rapport à Anthoine Hubert".

