F1 Belgique : Perez ne veut plus quitter le podium, Leclerc satisfait de son rythme

Max Verstappen (Red Bull) a remporté le 68e Grand Prix de Belgique de Formule 1, 13e des 23 manches du championnat du monde, dimanche sur le circuit de Spa-Francorchamps. Le Néerlandais s'est imposé devant son équipier Sergio Perez et Charles Leclerc (Ferrari).

"C’est une bonne course pour notre équipe. On mérite ce résultat. J’ai pris un bon départ, ça m’a permis de déborder Leclerc. J’ai simplement essayé de faire ma propre course à partir de là. Verstappen est arrivé très vite durant le dernier relais, je ne savais rien faire face à ça. J’ai ensuite fait le nécessaire pour ramener la voiture à cette deuxième place. J’ai retrouvé des bonnes sensations, je vais tout donner pour ne plus quitter le podium. J’ai eu des moments difficiles, mais j’ai su marquer des gros points pour le team ici. Le break estival va faire du bien, je compte revenir plus fort pour la deuxième partie de saison", a indiqué Perez.

"On a connu un bon week-end en termes de performance. Ca s’est plutôt bien passé pour moi, c’est plus dommage pour Sainz. On avait un bon rythme. On a beaucoup de travail à fournir pour rattraper Red Bull. Ils sont sur une autre planète, au niveau de la dégradation et du rythme en course. J’ai économisé un peu la voiture en fin de course. Quand Hamilton est rentré en fin de course, ça m’a apporté un peu plus de sérénité", a lui précisé Leclerc.