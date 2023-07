F1 Belgique : parti 6e sur la grille, l’intouchable Max Verstappen s'offre un 8e succès consécutif

La Formule 1 pose ses valises en Belgique, sur le circuit de Spa-Francorchamps, ce week-end. Le toboggan spadois constitue le treizième rendez-vous de la saison 2023 en F1.

Avant une pause d’un mois, inhabituelle dans cette saison plus qu’intense pour les différentes équipes, les pilotes du peloton pouvaient donc se départager une dernière fois. Et ce, dans le cadre exceptionnel du circuit belge.

Premier sur la grille, Charles Leclerc (Ferrari) cède d’entrée le leadership à Sergio Perez (Red Bull). Le pilote mexicain prend quelques secondes d’avance tandis que son équipier Max Verstappen, parti sixième, remonte petit à petit. Il déborde Lewis Hamilton (Mercedes) au 6e tour et Charles Leclerc trois boucles plus tard. Les deux pilotes passent par la voie des stands et Verstappen prend le meilleur sur Perez au 17e tour.

La pluie arrive, grosse frayeur pour le leader

Plus timide ce dimanche par rapport aux premières journées trempées, la pluie vient pimenter la course dès le 19e tour. Les faibles averses ne sont finalement que passagères, n’empêchant pas le leader néerlandais de poursuivre son récital. Il se fait toutefois une grosse frayeur dans le Raidillon. Après l’édition 2021 et 2022, Verstappen réalise le triplé à Spa-Francorchamps. C’est le huitième succès consécutif de l’ogre néerlandais, le dixième en 2023.

Derrière, les autres concurrents ne peuvent que constater les dégâts. Sergio Perez confirme son regain de forme, accrochant la deuxième place finale. Charles Leclerc termine lui à la 3e position. C’est son troisième podium de la saison.

La quatrième place revient à Lewis Hamilton, la cinquième à Fernando Alonso (Aston Martin). Le top 10 est complété par George Russell (Mercedes), Lando Norris (McLaren), Esteban Ocon (Alpine), Lance Stroll (Aston Martin) et Yuki Tsunoda (AlphaTauri). Oscar Piastri (McLaren) et Carlos Sainz Jr (Ferrari) ont dû abandonner suite à un contact dans le premier tour.