F1 Belgique - Max Verstappen loin d'être inquiet pour sa pénalité : "J'ai gagné l'an dernier en partant 14e..."

Charles Leclerc (Ferrari) partira en tête du Grand Prix de Belgique de Formule 1, dimanche sur le circuit de Spa-Francorchamps, devant Sergio Perez (Red Bull). Max Verstappen (Red Bull), leader du championnat du monde, a signé le meilleur temps des qualifications, mais ne partira que 6e dimanche, après avoir écopé d'une pénalité de cinq places sur la grille.

"C’était tout juste en Q2 car j’ai failli être éliminé. Quand vous accédez à la Q3, vous pouvez attaquer encore plus fort et donner tout ce que vous avez. Obtenir le meilleur temps, c’était la meilleure chose que je pouvais faire. Le deuxième secteur restait très piégeux. Il fallait retrouver de la confiance pour oser prendre des risques sur ce circuit délicat. L’an dernier, je m’étais élancé de la 14e place à cause d’une pénalité également... Ca prouve que la victoire peut être mon objectif pour dimanche. J’adore ce circuit, j’ai grandi non loin d’ici. C’est un deuxième Grand Prix à domicile pour moi. C’est génial de voir autant de personnes me soutenir", a indiqué le Néerlandais après la séance qualificative.

"La séance qualificative a été terriblement piégeuse. On était obligé de partir avec des pneus intermédiaires. On pensait que la piste allait sécher plus rapidement que ça. Ca restait très glissant, même en Q3. C’est un bon résultat pour moi, j’espérais toutefois pouvoir aller chercher Leclerc", a lui précisé Perez.