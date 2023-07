F1 Belgique - Max Verstappen heureux malgré une grosse frayeur : "J'ai su dépasser quand il le fallait"

Max Verstappen (Red Bull), incontestable leader au championnat du monde de Formule 1, a facilement remporté le Grand Prix de Belgique dimanche, son huitième succès consécutif en GP.

"Comme prévu, il fallait survivre au premier virage. C’était serré et des voitures se sont touchées. Je voulais rester en dehors de tout ça. Je me suis un peu retrouvé dans un train de DRS au début, mais j’ai su dépasser quand il le fallait. J’ai pu trouver mon rythme et faire le travail. Ce circuit est très exigeant pour les pneus. On a essayé de gérer tout cela de la meilleure des manières. Sous la pluie, j’ai failli perdre la voiture dans le Raidillon. Il pleuvait, mais c’était difficile d’estimer l’intensité. J’ai eu chaud. C’est exactement le virage où tu ne veux pas que ça se produise", a indiqué le Néerlandais.