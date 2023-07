F1 Belgique - Max Verstappen gagne la course sprint : "J'ai opté pour la prudence en début de course, c'était le bon choix"

Max Verstappen (Red Bull), leader au championnat du monde de Formule 1, a remporté la course sprint du Grand Prix de Belgique samedi, perturbée par la pluie qui s'est invitée juste avant le départ. Le Néerlandais, parti en tête, s'impose sur le circuit de Spa-Francorchamps devant Oscar Piastri (McLaren) et Pierre Gasly.

"J’ai opté pour la prudence en début de course. J’aurais pu rentrer dès le premier tour, mais j’aurais sans doute été bloqué par d’autres voitures. Si une safety car faisait son apparition, j’aurais perdu beaucoup de temps. On a seulement perdu une place avec l’arrêt au stand, mais on savait qu’on allait être rapide en course. C’était le bon choix. Il a juste fallu un peu de patience, tout était sous contrôle. Je pars sixième dimanche. Je dois simplement me méfier au premier virage du premier tour. Ne toucher personne. On aura ensuite la vitesse suffisante pour faire la différence", a précisé Verstappen à l'arrivée de la course sprint.