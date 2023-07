F1 Belgique - Max Verstappen détendu mais ambitieux à Spa : "On n’est qu’à la mi-saison, on veut encore gagner"

Le monde de la F1 débarque en Belgique ce week-end puisque le mythique circuit de Spa-Francorchamps accueille la douzième manche de la saison.

Une année largement dominée par Max Verstappen, vainqueur de neuf Grands Prix, dont sept consécutifs. Le double champion du monde est donc relâché à l’aube du rendez-vous spadois. "Je suis toujours assez relax. Mais on n’est qu’à la mi-saison. On veut continuer à gagner des courses en 2023. On va essayer de le faire dès ce week-end".

Pour la première fois de son histoire, Spa-Francorchamps accueillera le format sprint, de quoi rendre le week-end plus mouvementé. "C’est plus intense pour tout le monde et la pluie ne facilite certainement pas les choses".

Le pilote Red Bull roulera devant des tribunes acquises à sa cause. "Je profite ici, ça fait plaisir de voir autant de fans".

Après avoir manqué la pole pour trois millièmes en Hongrie, Verstappen compte bien renouer avec le meilleur chrono ce vendredi. "Ce n’était juste pas la qualification idéale mais la voiture volait durant la course. Et c’est là que ça compte".

Enfin, le Néerlandais analyse la concurrence derrière l’intouchable Red Bull. "Ça change chaque semaine donc on verra, on aura peut-être une nouvelle surprise !"

Le natif de Hasselt tentera en tout cas de décrocher la pole dès ce vendredi à partir de 16h45 lors d’une séance qualificative à suivre sur la Une.