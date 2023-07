F1 Belgique : Max Verstappen, archi-favori, pénalisé de cinq places sur la grille de départ

Max Verstappen (Red Bull) a écopé d’une pénalité de cinq places sur la grille de départ du Grand Prix de Belgique de Formule 1, 13e des 23 manches du championnat, prévu dimanche à Spa-Francorchamps. Le Néerlandais, double champion du monde en titre, est sanctionné pour avoir remplacé sa boîte de vitesse pour la cinquième fois, dépassant la limite autorisée.

La sanction de Verstappen vaut uniquement pour le Grand Prix dimanche et pas pour la journée consacrée à la course sprint samedi. Si le Néerlandais signe le meilleur temps des qualifications, prévues vendredi entre 17H et 18H, il s’élancera donc depuis la sixième place sur la grille dimanche.

Né à Hasselt, Verstappen reste sur deux victoires au Grand Prix de Belgique. L’année dernière, il l’avait remporté après avoir démarré depuis la 14e place sur la grille. En 2021, il avait profité de l’arrêt de la course après seulement deux tours à cause de la pluie pour s’imposer.

Le double champion du monde reste sur sept victoires de suite cette année et occupe largement la tête du championnat avec 281 points, 110 de plus que son équipier mexicain Sergio Perez. Il a remporté neuf courses en 2023, récoltant la deuxième place les deux fois où il n'est pas monté sur la plus haute marche. Le Néerlandais est clairement en route vers une troisième couronne mondiale.