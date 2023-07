F1 Belgique, le débriefing de Gaëtan Vigneron : "Verstappen a humilié Perez, j'avais presque pitié de lui"

"Jacky Ickx disait qu'il y a ce week-end Tomorrowland et le GP de Belgique. Vous imaginez le nombre de personnes venues chez nous pour deux méga évènements ? Je respecte ceux qui n'aiment pas la F1. Mais une chose est indiscutable : ça met la Belgique, la Région wallonne et le circuit sur la carte du monde pendant une semaine. Ca s'est super bien passé, il y a eu un spectacle incroyable. Il n'y a pas eu d'accident, on a pu rouler malgré les conditions difficiles. La petite Belgique a pu démontrer, une fois de plus, qu'on pouvait faire face et organiser, dans des conditions très compliquées. Je me suis laissé dire que Stefano Domenicali trouve que Francorchamps est vraiment pas mal : 'on vient en 2024, ce serait peut-être pas mal qu'on vienne aussi en 2025'. Le Premier ministre Alexander De Croo était là : ça peut paraitre un détail, ça ne l'est pas pour le patron de la F1. On verra bien, mais ce sont des choses positives."