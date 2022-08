F1 Belgique : il y a 30 ans, Michael Schumacher remportait son premier Grand Prix à Spa-Francorchamps

30 août 1992, douze mois après ses débuts en Formule 1 sur le circuit de Spa-Francorchamps, Michael Schumacher est de retour sur le plus beau circuit du monde avec de l’ambition. Troisième sur la grille de départ, l’Allemand se retrouve derrière la Williams de Nigel Mansell, déjà sacré champion du monde, et la McLaren d’un certain Ayrton Senna.

Il est 14h00 lorsque le jeune pilote de chez Benetton s’élance. Dès les premiers mètres, Schumacher se fait dépasser par Ricardo Patrese avant le virage de la Source.

La pluie est présente sur certaines parties du circuit et Mansell est le premier à rentrer au stand pour mettre des pneus mixtes, après seulement trois tours. L’Allemand le suit un tour plus tard. Seul Senna décide de rester avec des slicks. Le Brésilien perd le pari d’une météo clémente puisqu'il est rattrapé par les deux Williams et les deux Benetton. Schumacher reprend une place, il est troisième.

Mais à quinze tours de l’arrivée, le pilote de Kerken commet une erreur et la Benetton numéro 19 sort dans l'herbe. Il rentre directement au stand pour changer ses gommes. L'Allemand repasse en slicks, la piste est de nouveau sèche. La Formule 1 jaune et verte signe des tours rapides et Michael Schumacher parvient même à obtenir le record du tour le plus rapide.

Devant lui, Mansell et Patrese tardent à changer leurs pneumatiques. Schumacher en profite lorsque les deux Williams rentrent au stand pour prendre la tête. Mansell tente de revenir avec une Williams plus rapide, mais un bris d’échappement l'empêche de revenir.

C’est la toute première victoire de "Schum," qui n’en revient pas : "Je ne peux vraiment pas décrire ce qui se passe, c’est complètement fou ! J’avais de bonnes sensations depuis le début du week-end. Je ne sais pas pourquoi mais, lorsque j’étais dans le motor-home ce matin, je pensais que je pouvais peut-être gagner cette course. Quand je me suis retrouvé en 3e ou 4e position, je pensais que mon rêve ne se réaliserait pas. Puis soudainement, la situation a changé," a déclaré le pilote, alors âgé de 23 ans, quelques minutes après avoir passé la ligne.

Ce premier succès a lancé la carrière de celui qui reste l’un des plus grands pilotes de Formule 1. Au total, Michael Schumacher a remporté sept titres de champion du monde et a empoché 91 victoires, dont six lors du Grand Prix de Belgique.