F1 Belgique - Fernando Alonso : "On a perdu en performance... difficile de tester des choses avec une seule séance libre"

Auteur d'un début de saison canon, Fernando Alonso (Aston Martin) rentre légèrement dans les rangs. Il pointe cela dit toujours au troisième rang du championnat du monde de Formule 1, avec six petits points de mieux que Lewis Hamilton (Mercedes), en arrivant à Spa-Francorchamps, théâtre de la treizième manche de la saison.

"C'est un vrai challenge de n'avoir qu'une seule séance d'essais libres. On a perdu en performance depuis quelques courses. On a quelques idées, on aimerait tester des choses sur la voiture afin de remonter dans les classements. C'est difficile quand vous n'avez qu'une seule séance. Cela dit, c'est pareil pour les autres équipes aussi", a indiqué l'Espagnol à notre micro.

"C'est un circuit où je n'ai jamais gagné. J'espère que ça arrivera un jour. Je ne suis pas beaucoup monté sur le podium ici. Ce tracé est particulièrement piégeux. Vous avez besoin de confiance et d'être dans un super moment pour gagner à Spa. Je n'ai jamais eu cette chance apparemment", a ensuite poursuivi le pilote de 41 ans.