F1 Belgique - Daniel Ricciardo : "Qu'on vienne à Spa en juillet ou en août... il pleut !"

A 34 ans, Daniel Ricciardo est de retour en Formule 1. L'Australien a remplacé Nyck de Vries chez AlphaTauri en Hongrie, où il a terminé au 13e rang. A Spa-Francorchamps, pour la treizième épreuve de la saison 2023, il retrouve un circuit qui lui a souri en 2014.

"Quand vous avez gagné sur un circuit, celui-ci devient très spécial pour vous. Je me souviens de mon tout premier tour sur ce tracé, c'était en Formule Renault en 2007. Je suis arrivé au bas du Raidillon en me disant 'wow, je roule à Spa, le circuit magique !'. Par contre, on a malheureusement toujours cette météo qui complique les choses. Je suis très content de retrouver ce circuit. Qu'on vienne en juillet ou en août, il pleut !", a souri Ricciardo à notre micro.

Et d'ajouter : "Cette pluie, ce sera peut-être une chance pour nous. C'est un vrai défi, mais ça peut constituer une opportunité. Avec de la confiance, avec une bonne propre sous la pluie, quelque chose peut peut-être se produire. J'aurai une seule séance vendredi pour trouver de la confiance avec cette voiture dans ces conditions. J'espère en trouver suffisamment que pour pouvoir aller loin dans ce week-end."