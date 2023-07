F1 Belgique - Charles Leclerc : "On travaille encore plus fort depuis plusieurs semaines, ça porte ses fruits"

Le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) s'élancera depuis la pole position lors du Grand Prix de Belgique, 12e manche du championnat du monde de Formule 1, dimanche.

"La qualification n’a pas été mauvaise pour nous. Dans ce genre de conditions, c’est difficile d’assembler tous les éléments pour obtenir un bon résultat. On tente de travailler encore plus fort depuis plusieurs semaines, ça porte ses fruits aujourd’hui. Verstappen était trop rapide, le meilleur temps était inatteignable. On aurait peut-être pu s’approcher un peu plus du meilleur chrono, mais c’est un super résultat pour dimanche. On verra bien ce qui va se passer. Je suis heureux, on doit toutefois encore fournir pas mal de travail pour rattraper les Red Bull", a précisé Leclerc après les qualifications.