F1 Belgique 1970 : Pedro Rodriguez triomphe lors de la dernière édition sur le tracé de 14 kilomètres

7 juin 1970. Le Grand Prix de Belgique, la quatrième manche de la saison 1970 de Formule 1.

17 bolides sont présents sur la grille de départ de ce rendez-vous à Spa-Francorchamps. Jackie Stewart (March) a réalisé le meilleur chrono des qualifications (3 minutes et 28 secondes pour boucler les 14.100 kilomètres) devant Jochen Rindt (Lotus), Chris Amon (March), Jacky Ickx (Ferrari), Jack Brabham (Brabham) et Pedro Rodriguez (BRM). Bruce McLaren décédé quelques jours plus tôt, les pilotes du team McLaren sont absents.

Le départ à trois de front s'effectue sur 'l'ancienne ligne', entre la Source et le Raidillon donc, et sourit à Rindt. L'Autrichien ne résiste toutefois pas bien longtemps à Amon et Stewart. Rodriguez profite lui du premier tour pour se hisser au quatrième rang, grappillant dixième après dixième sur le groupe de tête. Le Mexicain ne tarde pas à déborder Rindt et augmente encore la cadence. Son niveau de performance est impressionnant ! Il double ensuite les deux premiers et pointe en tête alors que les pilotes bouclent le cinquième tour seulement.

S'en suit un duel extrêmement intéressant entre Rodriguez et le Néo-Zélandais Amon. La lutte est encore plus intense pour les places suivantes, avec Brabham, Rindt, Stewart et Ickx notamment. La deuxième partie d'épreuve est moins spectaculaire, une hécatombe frappant la meute : Stewart et Rindt rencontrent des soucis moteurs, Brabham au niveau de son embrayage. Ickx remonte donc logiquement, mais finit aussi par être victime d'ennuis, le Belge devant se contenter du huitième rang final.

En tête, Rodriguez résiste à Amon et s'impose avec seulement 1.1 seconde. Il s'agit du deuxième et dernier succès de la carrière du pilote mexicain. Cette édition 1970 du GP de Belgique marque aussi un tournant de l'histoire : pour la dernière fois, pour raison de sécurité au vu des vitesses atteintes, les bolides ont parcouru le circuit dans une version longue. Nivelles puis Zolder remplaceront le tracé spadois avant un retour sur le toboggan des Ardennes en 1983, sur un circuit long de 6.97 kilomètres.