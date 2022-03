F1 Basics : Tout savoir sur le règlement 2022 et sa révolution technique

En 2022, l’équipe F1 RTBF décryptera pour vous la Formule 1 au travers d’une nouvelle série de capsules vidéo intitulées "F1 Basics" sur notre chaîne YouTube ainsi que sur Auvio. Analyses de GP, de stratégies, d'éléments techniques, ce nouveau rendez-vous vous éclairera sur les questions que vous vous posez. Pour ce premier numéro, place à la profonde refonte du règlement. À une semaine du premier grand-prix, voici tout ce que vous devez savoir sur la nouvelle règlementation, une petite révolution.



La F1 vit cette saison le plus grand changement de règlement technique depuis 2009. Le but ? Permettre aux monoplaces de se suivre plus facilement et donc favoriser les dépassements et le spectacle. La discipline n’a plus connu de tels bouleversements depuis plus de 10 ans, même si ces dernières années le règlement a parfois fortement évolué : en 2014, la F1 est passée à l’hybride, tandis qu’en 2017 les monoplaces ont subi d’importantes modifications aérodynamiques entraînant l’apparition de nombreux appendices, ailerons avant complexes ou déflecteurs latéraux très dessinés. Les voitures sont devenues plus larges, plus agressives et surtout plus rapides. Un bon point, sauf que, dans le même temps, tous ces nouveaux éléments ont créé beaucoup des turbulences à l’arrière de la voiture. Les pilotes ont commencé à éprouver de plus en plus de difficultés à se suivre et donc à se dépasser. Voilà donc le combat de la F1 avec ce règlement 2022 : en finir avec cet "air sale" renvoyé sur le poursuivant.