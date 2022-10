F1 Basics, "Le Restart" du Mexique : comment Mercedes a gâché sa meilleure chance de victoire de la saison

Max Verstappen a engrangé au Mexique sa 14e victoire de la saison en 20 courses disputées. Le champion du monde concurrencé par des Mercedes bien dans le rythme durant l’entièreté du week-end. Mais les flèches d’argent ont raté une occasion en or sur la piste de Mexico. Lewis Hamilton et son équipier, George Russell, bénéficiaient de leur plus belle chance de victoire de l’année sur ce tracé enfin favorable à leur monoplace si capricieuse depuis le début de l’année. Mais les troupes de Toto Wolff, pourtant irréprochables la plupart du temps, sont un peu passées à côté de leur course au niveau stratégique. Un couac souligné par Lewis Hamilton en conférence de presse. Explications et détails dans ce nouveau numéro de F1 Basics.



Et puis, retour également sur la brillante prestation de Daniel Ricciardo et le show d’après course du père de Sergio Perez devenu chouchou des téléspectateurs.