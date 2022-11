F1 Basics – "Le Restart" du Brésil : Verstappen règle ses comptes avec Perez

George Russell décroché la première victoire de sa carrière en remportant le grand-prix du Brésil, avant dernière manche de la saison 2022 de Formule 1. Le Britannique permet ainsi à Mercedes d’éviter de signer une saison blanche. Son équipier Lewis Hamilton s’est classé 2e assurant un doublé encore inespéré il y a quelques mois pour la marque à l’étoile.



Mais ce que beaucoup retiennent également c’est le non-respect des consignes d’équipe par Max Verstappen. Red Bull avait demandé à son pilote de laisser passer son équipier Sergio Perez en fin de course pour lui permettre d’engranger des points supplémentaires en vue de la lutte pour la place de vice champion face à Charles Leclerc. Mais le champion du monde n’a pas obtempéré. Un refus qui sonne un peu comme un règlement de compte envers le Mexicain et qui semble trouver son origine un peu plus tôt dans la saison, au GP de Monaco. Explication dans ce nouveau numéro de F1 Basics.