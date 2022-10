Max Verstappen a remporté sur la piste d’Austin un grand-prix des États-Unis spectaculaire qui a permis à Red bull de sceller le titre de champion du monde des constructeurs. Une course en partie animée par les "papys" de la discipline : Lewis Hamilton, en lutte pour la victoire, Fernando Alonso, auteur d’une remontée impressionnante après son crash, et Sebastian Vettel qui a gratifié les fans de plusieurs dépassements spectaculaires. Dans ce nouveau numéro de F1 Basics retour sur la course de ce trio de légendes.



Évocation également du spectaculaire accident impliquant Alonso et Stroll, qui seront équipier chez Aston Martin l’an prochain. Une embardée qui aura pu se termine de manière bien plus dramatique.



En terre américaine, Max Verstappen a aussi égalé le record de 13 victoires en une saison détenu par Sebastian Vettel et Michaël Schumacher, même si le Néerlandais n’est pas encore vraiment revenu au niveau du septuple champion du monde.