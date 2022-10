Sergio Perez a remporté le grand-prix de Singapour devant Charles Leclerc et Carlos Sainz. Le Mexicain a pris la tête dès l’extinction des feux pour ne plus la lâcher et engranger le quatrième succès de sa carrière, le troisième sur un circuit urbain après Bakou 2021 et Monaco 2022.



Perez par sa maîtrise et sa résistance à la pression de Leclerc montre encore une fois que Red Bull peut compter sur lui quand Max Verstappen (7e à Singapour) n’est pas en mesure de s’imposer. L’équipier (modèle) du champion du monde aurait pu perdre sa victoire suite à la pénalité de 5 secondes reçue après la course, mais il s’était octroyé une avance suffisante sur son plus proche poursuivant pour conserver son succès. Mais pourquoi le Mexicain n’a-t-il pas écopé d’une deuxième pénalité alors qu’il a commis la même erreur sous safety car un peu plus tard dans la course ? Réponse dans ce nouveau numéro de F1 Basics. Revivez aussi le week-end galère de Verstappen et Hamilton.