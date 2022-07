F1 Basics – Le "Restart" de Silverstone : La stratégie Ferrari ? Quelle stratégie ?

Carlos Sainz a remporté à Silverstone le premier grand-prix de sa carrière. Moment intense pour l’Espagnol qui s’est imposé devant Sergio Perez et Lewis Hamilton. Mais ce que l’on retiendra aussi côté rouge c’est à nouveau un énorme gâchis stratégique. La Scuderia a trop longtemps tergiversé avant de demander à Sainz de laisser passer son équipier plus rapide. Mais les troupes de Mattia Binotto ont également opéré un choix plutôt curieux au moment de la sortie de la voiture de sécurité en faisant rentrer Sainz pour passer des gommes neuves plutôt que Leclerc, pourtant leader de la course. En faisant cela, Ferrari a littéralement sacrifié le Monégasque impuissant en fin de course. Voilà qui lui fait manquer une magnifique opportunité de recoller à Verstappen au championnat puisque le champion a connu une course particulièrement compliquée (7e place finale). Décryptage de ce nouveau raté Scuderia dans ce numéro de F1 Basics.



Dans le restart de Silverstone également les coups de cœur pour le halo qui a sauvé deux vies ce week-end (Nissany en F2 et Zouh en F1) et pour le règlement 2022 qui nous a offert un fabuleux spectacle sur la piste britannique.



