F1 Basics – Le « Restart » de Monaco : Ferrari peut oublier le titre si elle jette ses victoires

En remportant le GP de Monaco, Sergio Perez a permis à Red Bull d’engranger une quatrième victoire de suite après les trois de Max Verstappen. Mais encore une fois, comme à Barcelone, le succès était promis à un Charles Leclerc dominateur depuis le début de week-end. Le Monégasque partait en pole et occupait la tête, mais son équipe a tout anéanti avec des erreurs stratégiques et beaucoup de confusion.



Sur le circuit de la principauté, La Scuderia a fait face à une équipe Red Bull qui s’est montrée irréprochable côté stratégie avec un Perez qui a passé Leclerc grâce à un undercut et débordé Sainz grâce à un overcut. On vous explique tout cela et le cafouillage Ferrari dans votre "Restart" du GP de Monaco à retrouver sur Auvio ou sur notre chaîne YouTube RTBF Sport.