F1 Basics – "Le Restart" de Miami : Verstappen domine (encore) Ferrari, le départ canon d’Alonso grâce à… la parade des pilotes

Après chaque grand-prix, l’équipe F1 RTBF décrypte pour vous ce qu’il s’y est passé au travers d’une nouvelle série de capsules vidéo intitulées "F1 Basics" disponibles sur notre chaîne YouTube ainsi que sur Auvio. Après ce cinquième rendez-vous de la saison, place à votre "Restart" du lundi. De quoi analyser ce premier grand-prix de l’histoire à Miami.



Max Verstappen a engrangé une deuxième victoire de suite en s’imposant sur la toute nouvelle piste du grand prix de Miami.

Le Néerlandais en profite pour revenir à 19 points de Charles Leclerc au championnat. Le Monégasque reste en tête du championnat, mais depuis deux courses, il affronte une Red Bull meilleure en rythme de course, en dégradation des pneus et bien au-dessus en vitesse de pointe. En Floride, la Scuderia affichait un déficit de 10km/h par rapport aux monoplaces de Verstappen et Perez. À voir si les troupes de Binotto peuvent équilibrer un peu cela en Espagne où les premières évolutions devraient arriver sur une Ferrari qui n’a pas encore changé depuis les essais hivernaux. De son côté Red Bull est au-dessus, mais ne rassure pas encore totalement côté fiabilité.



Dans le reste de ce Restart, retour sur le brillant grand-prix de George Russell et Esteban Ocon et sur le départ canon de Fernando Alonso bien aidé par… la parade des pilotes.