Cette saison, l’équipe F1 RTBF décrypte pour vous les grands prix au travers des séquences " F1 Basics " à retrouver sur notre chaîne YouTube ainsi que sur Auvio. Analyses de courses, de stratégies, d’éléments techniques, ce nouveau rendez-vous vous éclaire sur les faits marquants du championnat. Pour ce troisième "Restart" de la saison. Retour sur le GP de Melbourne et l’envol magistral de Charles Leclerc.



La Scuderia Ferrari domine ce début d’exercice 2022 et après trois courses seulement, c’est bien Leclerc le fer de lance des tifosis. Il relègue déjà doucement son équipier Sainz au rang de porteur d’eau. Le Monégasque, deux poles, deux victoires, se forge également un bel avantage comptable avec 34 points d’avance sur Russell et 38 sur Sainz tandis que Verstappen n’est que 6e avec 25 points. Charles Leclerc est-il déjà en train d’assommer la concurrence ? La fiabilité Red Bull mettra-t-elle en danger les performances de Verstappen ? Voilà les questions de ce " Restart " du GP d’Australie où l’on vous propose aussi de jeter un oeil sur les week-ends compliqué des quatre champions du monde de la grille.