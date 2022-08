F1 Basics – "Le Restart" de Hongrie : Ferrari mérite-t-elle Charles Leclerc ?

Depuis le début de saison, la Scuderia Ferrari a déjà gâché beaucoup trop de points à cause de choix stratégiques plus que douteux. L’addition est salée pour les rouges qui étaient à côté de la plaque à Monaco, Silverstone et à présent en Hongrie. Chaque fois Charles Leclerc en fait les frais alors qu’il preste à la perfection (sauf à Imola et au Castellet).



Sur la piste de Budapest, le Monégasque occupait une nouvelle fois la tête du GP, et encore une fois son équipe a ruiné sa course.

Explications de ce nouvel échec stratégique dans ce nouveau numéro de F1 Basics.



Ferrari semble ne jamais vouloir assumer ses mauvais choix stratégiques à l’inverse de son pilote qui, quand il commet une erreur, porte l’entière responsabilité et fait "écran" pour protéger le team des critiques extérieures.



À l’entame de la pause estivale, voilà en tout cas Leclerc et Ferrari en bien mauvaise posture pour le titre mondial.

Le Monégasque accuse à présent 80 points de retard sur Max Verstappen, impressionnant vainqueur en Hongrie, alors que le cheval cabré compte 97 unités de moins que Red Bull au classement constructeurs.



