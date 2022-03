F1 Basics, "Le Restart" de Djeddah : La revanche de Verstappen façon Leclerc en Arabie Saoudite

En 2022, l’équipe F1 RTBF décryptera pour vous la Formule 1 au travers d’une nouvelle série de capsules vidéo sur notre chaîne YouTube ainsi que sur Auvio. Analyses de GP, de stratégies, d’éléments techniques, ce nouveau rendez-vous vous éclairera sur les faits marquants des courses et répondra aux questions que vous vous posez.

Place au deuxième "Restart" de la saison. Retour sur le GP de Djeddah et le coup gagnant de Verstappen.



L’Arabie Saoudite a été le théâtre du deuxième duel de l’année déjà entre Charles Leclerc et Max Verstappen après celui qui a opposé les deux hommes le week-end précédent à Bahreïn. De quoi préfacer un face à face palpitant cette saison. Et cette fois, la bataille a tourné à l’avantage du pilote Red bull. Le champion du monde décroche son premier succès de la saison face au Monégasque qui conserve lui la tête du championnat. Dans le "Restart" d’Arabie saoudite, découvrez comment le Néerlandais a pris sa revanche en la jouant… à la Leclerc. Retour également sur le calvaire de Lewis Hamilton et Mercedes.