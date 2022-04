F1 Basics – "Le Restart" d’Imola : Charles Leclerc doit-il calmer sa fougue pour jouer le titre ?

Comme chaque début de semaine après un GP place à votre rendez-vous F1 Basics "Le Restart" qui décrypte pour vous tout ce qu’il s’est passé. Un retour sur le grand prix d’Emilie-Romagne à retrouver sur notre chaîne YouTube RTBF Sport ainsi que su Auvio.



À Imola, Red Bull a réalisé le carton plein sur les terres de Ferrari avec un Max Verstappen sur une autre planète. Le Néerlandais a remporté le GP en surclassement (avec le tour le plus rapide), mais également la course sprint du samedi. Résultat : 34 points engrangés en un week-end pour revenir à 27 unités de Charles Leclerc. Sergio Perez est venu compléter tout cela avec une deuxième place pour signer un doublé.



De son côté la Scuderia s’est un peu pris les pieds dans le tapis devant ses supporters. Charles Leclerc dont la Ferrari était un peu en dessous de la Red Bull dans cette 4e manche de la saison est resté durant toute la course au contact de Perez, mais le Monégasque a été trop gourmand en voulant se rapprocher du Mexicain. Un peu trop de fougue pour le leader du championnat qui aurait sans doute dû se contenter d’engranger les points de la troisième place. Il faudra en tirer les enseignements car c'est le genre d'erreurs que ne commet pas Verstappen, quand il sait que la victoire n'est pas jouable.



Retrouvez également dans ce Restart d’Imola : le contraste entre l’éclaircie Russell et le calvaire d’Hamilton, la période difficile des cancres Sainz et Ricciardo ou encore le coup de cœur Valtteri Bottas, sans doute bien content de ne plus être assis dans une Mercedes cette année.