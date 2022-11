F1 Basics - Le "Restart" d'Abu Dhabi : comment Ferrari et Leclerc ont piégé Red Bull

Max Verstappen a remporté à Abu Dhabi sa 15e et dernière victoire de la saison en surclassant à nouveau la concurrence. Mais pour cet ultime rendez-vous 2022, les regards étaient davantage tournés vers Charles Leclerc et Sergio Perez, en lutte pour la place de vice-champion du monde et à égalité de points avant le départ. Le Monégasque démarrait 3e, derrière son rival, mais il est parvenu à prendre le dessus grâce à un piège tendu par la Scuderia au moment des passages aux stands. Explication dans ce dernier F1 Basics de la saison. L'occasion de dresser un bilan de cette année avec les déceptions, la surprises, le coups de coeur... tout ce qui a pu marquer cette année 2022.