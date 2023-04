F1 Basics – Le pit stop en Formule 1 : 20 personnes pour une chorégraphie de 2 secondes

Cette saison dans F1 Basics, nous vous proposons une série de thèmes techniques, didactiques ou historiques pour parfaire votre connaissance de la Formule 1 entre le week-end de grand prix. Pour cette première séquence de la saison, place aux arrêts aux stands. Un moment capital auquel vous assistez de nombreuses fois durant une course, mais dans l’effervescence d’un GP, difficile de prendre la mesure de la performance réalisée par les équipes une fois que la voiture pénètre dans la pit-lane.



Durant un grand prix de Formule 1, les passages aux stands constituent chaque fois un moment qui peut décider de l’issue d’une course. Un balai de 20 personnes, une chorégraphie parfaitement huilée qui permet à la voiture de reprendre la piste après à peine un peu plus de deux secondes d’immobilisation. Mais qui fait quoi lors de ces arrêts et pourquoi autant de mécaniciens gravitent autour de la monoplace ? Explication dans ce nouveau numéro de F1 Basics.



Nous vous expliquerons aussi comment réaliser l’arrêt parfait et quels sont les éléments clés d’un bon pit stop.