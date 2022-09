F1 Basics - le "Restart" du GP d'Italie : la F1 n’a pas tiré les leçons de la mort de Jules Bianchi

Max Verstappen a remporté dimanche le GP d’Italie empochant sa 11e victoire de la saison (la 5e consécutive) au terme d’une course qui s’est achevée sous voiture de sécurité. Un épilogue qui a forcément déplu à tous ceux qui attendaient un duel Verstappen-Leclerc de quelques tours pour la victoire à Monza. Beaucoup ont également établi un parallèle avec la course d’Abou Dhabi 2021 et l’attribution litigieuse du titre de champion du monde. Sauf que cette fois, la FIA a bel et bien respecté les règles. Explications dans ce nouveau numéro de F1 Basics.



La direction de course a par contre fait sursauter de nombreux observateurs en laissant entrer en piste une grue alors que les voitures tournaient. Des images qui ont fait resurgir dans les mémoires l’accident fatal à Jules Bianchi lors du GP du Japon 2014.