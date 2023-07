F1 Basics : de pilote inconnu à champion du monde, la légende Michaël Schumacher s’est construite à Spa

Cette saison, F1 Basics vous propose de revivre certains grands moments de l’histoire de la Formule 1 au travers d’événements ou de pilotes qui ont marqué la discipline. Dans cet épisode, à l’occasion du GP de Belgique, hommage à Michaël Schumacher, légende du toboggan ardennais.



Le circuit Spa Francorchamps est l’un des tracés favoris des pilotes et il occupe une place particulière dans le cœur de certains. C’est le cas de Michaël Schumacher, car le destin de l’Allemand a toujours été lié au plus beau circuit du monde de ses premiers tours de roues inattendus en 1991 à son dernier titre de champion du monde avec Ferrari en 2004 en passant par son clash de 1998 avec David Coulthard dans un GP de Belgique chaotique. Revivez les grands moments de Schumi à Francorchamps dans ce nouveau numéro de F1 Basics.



