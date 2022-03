F1 Basics : Comment Leclerc a maîtrisé Verstappen au GP de Bahreïn

En 2022, l’équipe F1 RTBF décryptera pour vous la Formule 1 au travers d’une nouvelle série de capsules vidéo intitulées "F1 Basics" sur notre chaîne YouTube ainsi que sur Auvio. Analyses de GP, de stratégies, d'éléments techniques, ce nouveau rendez-vous vous éclairera sur les questions que vous vous posez. Pour ce deuxième numéro place à la renaissance de Ferrari, aux coups de coeur Magnussen et Bottas et au naufrage McLaren.



La Scuderia est donc de retour 3 ans après sa dernière victoire et le succès de Sebastian Vettel à Singapour, 3 ans après son dernier doublé.



Cette fois Ferrari a visé juste. Les rouges semblent dans le bon avec leur concept aérodynamique et ont rattrapé leur retard côté moteur. On peut donc objectivement espérer voir les troupes de Leclerc et Sainz batailler pour le titre 15 ans après la dernière couronne pilote de Kimi Raïkkönen en 2007.



Ferrari devra peut-être aborder une bagarre à trois teams quand Mercedes aura refait son retard, mais pour l’instant la bataille concerne la Scuderia et Red Bull en termes de performances. Et à Bahreïn Leclerc a fait preuve d’une remarquable intelligence de course dans son face à face de plusieurs tours avec Verstappen. On sait que Max est un coriace, qu’il retarde ses freinages au maximum pour plonger et porter son attaque. Leclerc le sait aussi et surtout il avait bien en tête la zone DRS juste après le virage 3. La tactique de Leclerc : freiner tôt au contraire de Verstappen, se mettre le plus rapidement possible dans le sillage du Néerlandais pour le virage 2 et 3 et ainsi coller aux basques de la Red Bull à l’entrée de la zone DRS pour repasser devant. Le pilote Ferrari a remis cela deux fois, à la troisième Verstappen a bloqué et donc abîmé son pneu avant droit, bataille terminée. La suite on la connaît avec l’abandon du champion du monde sur souci mécanique.