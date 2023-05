F1 Basics : comment Ayrton Senna est devenu la légende de Monaco ?

Cette saison, au-delà des séquences techniques, F1 Basics vous propose de revivre certains grands moments de l’histoire de la Formule 1 au travers d’événements ou de pilotes qui ont marqué la discipline. Dans cet épisode, hommage à la légende Ayrton Senna.



Près de 30 ans après son décès, Ayrton Senna continue à faire vibrer les fans grâce à ses titres, ses victoires, ses records ou encore ses duels mythiques. Et si les souvenirs nous ramènent souvent à Imola et à ce tragique week-end de 1994 où Senna et l’Autrichien Roland Ratzenberger ont perdu la vie, d’autres tracés ont marqué son parcours et contribué à faire du Brésilien une idole qui traverse les générations. Pour honorer "Magic Senna", détour par trois circuits où il a posé sa griffe à commencer par Monaco. La principauté a constitué un fil rouge tout au long de la carrière du natif de São Paulo.