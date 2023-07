F1 Basics : "Ça sert à quoi les essais libres en Formule 1 ? "

Mais que font donc les équipes durant les essais libres d’une manche du championnat du monde de Formule 1 ? Simple entraînement avant les qualifications et la course ? Moment un peu flou, compliqué à décrypter et qui ne revêt pas une grande utilité ? Détrompez-vous ! Ce temps de piste est capital pour les équipes, car il oriente tout le week-end et l’évolution de la monoplace au cours de la saison. Chaque séance a un but bien différent et les week-end de courses sprint, où les teams ne disposent que d’une seule session d’une heure le vendredi matin, représentent un véritable casse-tête. On vous explique cela dans ce numéro de F1 Basics.



