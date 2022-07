F1 Bascis - "Restart du GP de France" : Charles Leclerc et Ferrari ne sont pas prêts pour le titre

En partant à la faute lors du GP de France, Charles Leclerc s’est encore un peu plus compliqué la tâche dans la quête du titre de champion du monde 2022. Le Monégasque compte à présent 63 points de retard sur Max Verstappen, victorieux sur le circuit Paul Ricard et confortable leader du championnat.



De leur côté, Leclerc et son équipe ont manqué énormément d’opportunités de points dans cette première partie de saison.

6 problèmes en 12 courses, beaucoup trop quand on envisage la couronne mondiale. Au vu des cafouillages stratégiques, erreurs de pilotage et du manque de fiabilité, la Scuderia et ses pilotes ne semblent pas encore avoir les épaules pour jouer le titre malgré une monoplace performante. Dans le F1 Basics de cette semaine on vous dresse le bilan comptable des soucis rencontrés par les rouges qui voient même la menace Mercedes se rapprocher dangereusement.