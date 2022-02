F1 Barcelone : Lando Norris le plus rapide de la première journée d'essais, Max Verstappen et Ferrari les plus actifs

Le Britannique Lando Norris (McLaren) s'est montré le plus rapide au terme de la première des trois journées de la première séance d'avant-saison de Formule 1, ce mercredi à Barcelone.

Le pilote de la McLaren MCL36 s'est montré plus rapide que la Ferrari F1-75, conduite en matinée par le Monégasque Charles Leclerc (1:20.165), puis par l'Espagnol Carlos Sainz au cours de l'après-midi (1:20.416). La Scuderia a été l'équipe la plus active en piste avec 153 tours bouclés.

Le Britannique George Russell (Mercedes), qui s'est élancé sur le coup de 9H sous le regard très attentif de son coéquipier Lewis Hamilton, s'est classé quatrième en 1:20.784 (77 tours). LH suit à la cinquième place (1:20.929, cinquante tours).

Mais lors de cette séance d'essais, les chronos importent peu, la priorité étant de travailler sur la fiabilité des nouvelles voitures et d'emmagasiner de nombreuses données qui seront analysées dans les jours à venir.

Le Champion du Monde Max Verstappen (Red Bull), qui a passé toute la journée dans la RB18, a d'ailleurs bouclé la bagatelle de 147 tours de piste, soit l'équivalent de plus de deux Grands Prix d'Espagne !

Le Néerlandais, qui n'a pas cherché la performance, a réalisé son meilleur temps en 1:22.246 (neuvième chrono de la journée) et s'est fait une petite chaleur en matinée, en partant faire un tour dans le bac à sable.

Ceci mis à part, la fiabilité a été au rendez-vous pour quasiment toutes les écuries, puisqu'il n'y a pas eu le moindre drapeau rouge brandi ! Les équipes qui ont passé le plus de temps à l'arrêt à cause de différents petits problèmes sont Haas (43 tours) et Alfa Romeo (32 tours).

Après cette séance d'essais de trois jours organisée à Barcelone, les teams et les pilotes auront droit à une deuxième et dernière session de tests, à Bahreïn, du 10 au 12 mars, une semaine avant le premier Grand Prix de la saison qui sera disputé sur ce même circuit.