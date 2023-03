F1 Bahreïn : Verstappen signe la première pole de la saison devant Pérez et Leclerc

La première séance de qualifications de la saison a rendu son verdict ce samedi à Bahreïn puisque Max Verstappen s’offre la pole au volant de sa Red Bull. Le double champion du monde devance son coéquipier Sergio Pérez et la Ferrari de Charles Leclerc. L’autre Ferrari de Carlos Sainz et Fernando Alonso (Aston Martin) complètent le top 5.

Au terme d’une Q1 plus longue que prévu suite à un drapeau rouge pour des débris sur la piste, les trois rookies Nyck de Vries (AlphaTauri), Oscar Piastri (McLaren) et Logan Sargeant (Williams) ne verront pas la Q2. Tout comme Kevin Magnussen (Haas) et Pierre Gasly, qui n’entame pas son aventure chez Alpine de la meilleure des manières.

En Q2, pas de miracle pour Alexander Albon (Williams) et Yuki Tsunoda (AlphaTauri), ni pour les Alfa Romeo de Guanyu Zhou et Valtteri Bottas. Grosse déception en revanche pour Lando Norris qui se classe onzième avec sa McLaren.

La pole se joue finalement lors du premier run en Q3 où le Néerlandais devance le pilote Monégasque, qui ne reprendra pas la piste pour un deuxième relais. Tout profit pour Pérez qui saisit l’opportunité pour coiffer Leclerc lors de son deuxième chrono. Derrière, Alonso confirme que les Aston Martin sont bien en rythme, au contraire des Mercedes de George Russell et Lewis Hamilton qui pointent au sixième et septième rang.

Rendez-vous dès dimanche à 15h40 sur Tipik pour vivre Warm Up avant le départ du premier Grand Prix de l’année.