F1 Bahreïn – Verstappen pas totalement satisfait de sa voiture : "Elle devrait mieux répondre en course"

La première séance de qualifications de la saison a livré son premier verdict ce samedi sur le circuit de Bahreïn puisque Max Verstappen s’est offert la pole devant son coéquipier Sergio Pérez et la Ferrari de Charles Leclerc.

Mais pas question de s’emballer du côté du double champion du monde, qui pointe encore quelques points faibles sur sa Red Bull. "Je n’étais pas ravi de la voiture ce week-end en comparaison avec les essais et même en qualifications, il y avait moyen de faire mieux. C’est difficile à comprendre mais on devra analyser certains éléments pour les prochaines courses. En revanche, la voiture devrait mieux répondre en course".

Deuxième, son coéquipier se lamentait d’avoir manqué la deuxième pole de sa carrière. "C’était très difficile tant les écarts sont minimes. Si vous ne réalisez pas le tour parfait, c’est impossible d’être en première ligne. C’est juste dommage d’avoir raté la pole à un dixième".

Troisième, Leclerc a opté pour un seul tour en Q3 et reste confiant pour la course. "On avait la performance pour se battre pour la pole. Je ne suis d’ailleurs pas content de mon tour en Q3 car j’ai fait quelques erreurs. Très honnêtement, en regardant leurs performances sur les simulations en course en essais libres, je préférais perdre une ou deux places au départ et avoir des pneus neufs soft. On a pris cette décision et je suis persuadé que c’est la bonne, on verra si cela nous permettra de nous battre avec les Red Bull en course".