F1 Bahreïn : Verstappen et Pérez offrent le doublé à Red Bull devant un Alonso revigoré

Max Verstappen entame la saison de la meilleure des manières en s’adjugeant la première course de l’année à Bahreïn. Comme en 2022, le double champion du monde s’est montré au-dessus du lot pour maîtriser de bout en bout ce premier rendez-vous du calendrier. Le pilote Red Bull devance son coéquipier Sergio Pérez et un Fernando Alonso rajeuni au volant d’une Aston Martin bien née. Carlos Sainz (Ferrari) et Lewis Hamilton (Mercedes) complètent le top 5.

Le départ est bien négocié par le Néerlandais, au contraire de Pérez, qui se fait dépasser par Charles Leclerc dans les premiers mètres. Derrière, petite touchette entre les Aston Martin, sans grande conséquence pour Alonso ni Stroll malgré quelques places perdues. L’Asturien parvient finalement à refaire quelque peu son retard en passant George Russell au terme d’une belle bataille. Devant, pas de changement dans la hiérarchie après le premier arrêt aux stands.

Auteur d’une superbe course au volant d’une Aston revigorée, Alonso passe devant Hamilton au terme d’une superbe lutte entre les multiples champions du monde, rappelant leurs batailles d’antan. Quelques tours plus tard, catastrophe pour Leclerc et Ferrari, victime d’un souci technique et contraint à l’abandon.

Toujours aussi impressionnant, l’Espagnol de 41 ans poursuit son ascension et dispose de Sainz pour glaner la troisième place, alors que les Red Bull font cavalier seul devant.

Le natif de Hasselt gère parfaitement la fin de la course pour s’imposer devant son coéquipier et confirmer que Red Bull sera bien l’équipe à battre cette saison. Quant à Alonso, qui signe son 99e podium, il est de retour aux avants postes avec une Aston Martin revigorée.

Rendez-vous le 17 mars pour le deuxième Grand Prix de la saison en Arabie saoudite.