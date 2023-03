F1 Bahreïn – Sergio Pérez : "Red Bull au-dessus du lot cette saison ? C’est très difficile d’évaluer où nous en sommes par rapport aux autres"

Double champion en titre grâce à Max Verstappen, Red Bull semble être bien parti pour rejouer la gagne cette saison.

Mais pour son coéquipier Sergio Pérez, pas question de tirer des conclusions alors que la première course n’a pas encore eu lieu. "Je ne sais pas comment se déroulera la saison et comment la voiture va réagir mais j’ai toujours la même motivation. On ne sait pas si on sera au-dessus des autres car on ne connaît pas notre rythme comparé aux autres écuries. Les médias en savent d’ailleurs plus que nous ! De plus, ce n’est pas le circuit idéal pour les essais donc c’est très difficile d’évaluer où nous en sommes par rapport aux autres".

Mais le Méxicain, qui compte bien se rapprocher de son coéquipier néerlandais en 2023, est tout de même satisfait de ce qu’il a pu constater au volant de la RB19. "La voiture est bien malgré quelques points faibles mais je suis heureux de ce que j’ai pu tester".

Des propos partagés par son patron, Christian Horner. "Il y a toujours beaucoup de spéculations dans le paddock mais je pense qu’on a les bases d’une bonne voiture. En revanche, tout peut changer très vite course après course donc on doit être sûr de mieux entamer la saison que l’année passée". Avant de poursuivre. "On a beaucoup travaillé pour retrouver les sommets huit ans après. C’est une grande fierté et ça nous motive à rester à cette place donc toute l’équipe est déterminée pour 2023".

Le pilote de 33 ans et son directeur d'écurie tenteront en tout cas d’empocher la première pole de la saison à Bahreïn. Une séance à suivre dès ce samedi à partir de 16h sur les médias de la RTBF.