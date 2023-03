F1 Bahreïn : Pérez le plus rapide de la première séance d’essais libres de la saison

La Formule 1 a officiellement lancé sa saison ce vendredi avec la première séance d’essais libres à Bahreïn.

S’il est trop tôt pour tirer des conclusions, Sergio Pérez (Red Bull) s’est tout de même montré le plus rapide en devançant de bout en bout les doubles champions du monde Fernando Alonso (Aston Martin) et Max Verstappen (Red Bull). La McLaren de Lando Norris et Charles Leclerc (Ferrari) complètent le top 5 au terme d’un exercice sans incident à déplorer, si ce n’est une petite sortie de piste de la Ferrari de Carlos Sainz. Les Mercedes de Lewis Hamilton et George Russell signent les dixième et onzième chronos.

La deuxième séance est prévue sur le coup de 16h tandis que les qualifications seront à suivre dès ce samedi à partir de 16h sur les médias de la RTBF.