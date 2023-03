F1 Bahreïn – Lewis Hamilton souligne la performance d’Aston Martin : "Ils ont fait un boulot formidable"

Ça y est, la saison de F1 est définitivement lancée avec la nette victoire de Max Verstappen au GP de Bahreïn. Si Red Bull s’est offert un doublé grâce à la deuxième place de Sergio Pérez et que Fernando Alonso ne cesse d’impressionner au volant de son Aston Martin, ce début d’année est plus compliqué pour d’autres écuries. Notamment pour Ferrari, victime de soucis de fiabilité sur la voiture de Charles Leclerc et Mercedes qui se classe cinquième et septième.

Mais pas de panique pour Lewis Hamilton, qui avait déjà connu une saison 2022 compliquée. "Je me suis bien amusé ce dimanche. En termes de performances, on est plutôt sur le même rythme que l’année passée même si on ne fait pas de podium. J’ai fait un bon départ en prenant deux places mais ça a été plus dur par la suite, notamment face aux Aston Martin qui font un boulot formidable. Je les félicite".

Le septuple champion du monde tentera de réduire l’écart avec Red Bull dès le 17 mars au GP d’Arabie saoudite.