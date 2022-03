F1 Bahreïn - Lewis Hamilton, pessimiste : "On sait qu’on ne sera pas à l’avant"

A deux jours d’une nouvelle saison de F1 tant attendue, Lewis Hamilton s’est montré énigmatique sur la situation de Mercedes. A Bahreïn, le septuple champion du monde ne s’attend pas à jouer les premiers rôles pour ce premier Grand Prix.

"Honnêtement, on ne sait pas où on se place pour l’instant, on sait qu’on ne sera pas à l’avant. Je pense que Ferrari et Red Bull se battent dans leur propre ligue pour l’instant, ils auront leur combat. Nous, je pense qu’on se situe entre eux et le reste. Evidemment, il y aura du changement et des améliorations sur la voiture pour nous permettre de raccrocher le groupe de tête. On verra.", a déclaré le pilote Mercedes au micro de notre collègue RTBF Gaëtan Vigneron.

Simple stratégie pour cacher les performances de la W13 ou durement réaliste ? Les qualifications ce samedi seront déjà un bon élément de réponse au mystère entretenu depuis plusieurs semaines.