F1 Bahreïn – Lewis Hamilton a toujours faim de victoire : "Je sais que je peux encore gagner des courses"

Il a beau avoir 38 ans, avoir gagné sept titres de champion du monde et remporté 103 victoires (un record), Lewis Hamilton a toujours faim.

Présent à Bahreïn pour entamer sa 17e saison en F1 (sa onzième avec les Flèches d’Argent), le coéquipier de George Russell affirme au micro de Gaëtan Vigneron que la motivation est toujours intacte, malgré une année 2022 compliquée pour Mercedes."C’est dans mon ADN. J’adore les défis personnels et mentaux. J’aime mes batailles sur la piste et je prends du plaisir à travailler avec mon équipe en dehors du circuit pour la pousser à s’améliorer. Je sais que je peux encore gagner des courses et même si j’ai beaucoup gagné par le passé, ça me manque donc je continuerai à me battre pour y parvenir à nouveau".

Le Britanique tentera en tout cas de décrocher sa 104e pole dès le premier week-end de la saison lors d’une séance de qualifications à suivre ce samedi à 16h sur les médias de la RTBF.