F1 Bahreïn, le débriefing du vendredi : "Vers un duel Red Bull - Ferrari ? Et quid de Mercedes ?"

Le Champion du Monde Max Verstappen (Red Bull) a signé le meilleur temps absolu des deux séances d'essais libres au programme ce vendredi à Bahreïn en devançant d'un souffle (87 millièmes) la Ferrari de Charles Leclerc. Ces deux équipes se disputeront-elles la pole position samedi ?

"Après les deux séances d'essais libres au programme de ce vendredi, on ne peut toujours pas être catégorique, affirme Gaëtan Vigneron. A-t-on vu un prélude de la séance de qualification avec un duel Red Bull - Ferrari ? C'est possible, comme aux essais d'avant-saison. Et quid de Mercedes, qui a essayé deux fonds plats différents, un ancien sur la voiture de George Russell, et une nouvelle spécification sur celle de Lewis Hamilton ? Mais les problèmes subsistent, George Russell est à six dixièmes, Lewis Hamilton encore beaucoup plus loin, en ayant aussi noté des soucis de freins à l'avant. Et le marsouinage est toujours bien présent ! On ne peut quand même s'empêcher de se demander si Mercedes ne joue pas aussi avec son régime moteur. Il a fait assez frais ce vendredi, les températures vont augmenter samedi et dimanche, et cela pourrait peut-être aider Mercedes. On a hâte d'avoir ce "Bas les masques" tant attendu avec la séance qualificative !"