F1 Bahrein, le debriefing du samedi : "Etonnamment, Lewis Hamilton était souriant après les qualifs"

Premier Grand-Prix de la saison et première pole position pour Ferrari ! Redevenue ambitieuse après un gros travail de préparation cet hiver, la Scudderia partira depuis la 1e ligne puisque Charles Lerclerc s'est montré le plus rapide (1:30.58) des qualifications à Bahrein ce samedi. Le Monégasque s'élancera donc devant le champion du monde, Max Verstappen et son coéquipier Carlos Sainz.

Le septuple champion du monde, Lewis Hamilton a lui arraché une 5e place...qui semblait le satisfaire. Retour sur cette journée de qualifs avec le debriefing de notre envoyé spécial, Gaëtan Vigneron.