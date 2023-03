Max Verstappen s’est offert la première pole de la saison devant son coéquipier Sergio Pérez et la Ferrari de Charles Leclerc. L’occasion pour notre expert F1, Gaëtan Vigneron, de revenir sur les faits marquants de ce samedi à Bahreïn.

Notre envoyé spécial souligne les difficultés de McLaren et Alpine, contrairement à un surprenant Nico Hulkenberg qui a emmené sa Haas en Q3. Quant aux Mercedes, il y a encore du travail mais Toto Wolff préfère se montrer optimiste. Côté Aston Martin, Fernando Alonso confirme l’excellente forme des Verts après des essais libres plus que réussis. Enfin, Ferrari opte pour une stratégie différente pour Leclerc dans le but d’inquiéter des Red Bull qui semblent sur une autre planète dès le premier rendez-vous de la saison.

Rendez-vous ce dimanche sur Tipik à 15h30 pour Warm Up avant le départ du Grand Prix dans la foulée.