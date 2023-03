F1 Bahreïn – Le débriefing de Gaëtan Vigneron : "Aston Martin peut devenir la sensation de ce début de saison"

Ça y est, la saison de Formule 1 est lancée ! Après une première journée d’essais libres à Bahreïn remportée par Sergio Pérez (Red Bull) et Fernando Alonso (Aston Martin), notre expert F1 Gaëtan Vigneron tire les principaux enseignements de ce vendredi.

Si tout va bien pour le vétéran espagnol plus motivé et fit que jamais, les choses sont plus compliquées pour son coéquipier Lance Stroll, qui souffre toujours du poignet. Se dirige-t-on vers une bataille Red Bull – Aston Martin lors de ce premier Grand Prix de la saison ? C’est fort probable pour notre envoyé spécial, qui estime que l’ancienne écurie de Sebastian Vettel "peut devenir la sensation de ce début d’année". Plus en retrait ce vendredi, Ferrari devrait cependant être "moins loin que ce que l’on imagine".

Rendez-vous dès ce samedi à 15h55 sur Tipik pour suivre la première séance qualificative de l’année.