F1 Bahreïn : horaire et programme des directs vidéos

Red Bull, l'écurie championne du monde en titre en Formule 1 a confirmé son rang lors des essais hivernaux, achevés samedi dernier à Bahreïn, faisant plus que jamais figure de favorite à sa propre succession. Les autres teams, à commencer par Ferrari et Mercedes, tenteront de tirer leur épingle du jeu. Du côté des pilotes, le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) tentera de décrocher une troisième couronne.

La première manche de la saison, à Bahreïn, se tiendra ce week-end. Découvrez ci-dessous le programme.

Vendredi 3 février

12H30-13H30 : essais libres 1

16H00-17H00 : essais libres 2



Samedi 4 février

12H30-13H30 : essais libres 3

16H00-17H00 : qualifications



Dimanche 5 février

16H00 : course (suivez notre émission Warm up avant le début de la course)